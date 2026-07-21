Gonzalo Reyna y su llegada a la U: "Es hermoso compartir con Vargas, Aránguiz o Díaz"

Universidad de Chile presentó oficialmente al atacante argentino Gonzalo Reyna como su primer refuerzo para el segundo semestre, quien además llegó a reencontrarse con Fernando Gago después de que ambos coincidieran en Racing entre 2021 y 2023.

En la conferencia, el exjugador de Boston River aseguró que "siempre me gustó el Racing de Gago; su equipo siempre jugaba en campo rival con extremos que encararan. Él influyó en mi llegada porque es un técnico que conozco desde Racing. No estuve en primera con él, pero lo conozco por ser sparring".

Consultado por su llegada a la U, Reyna enfatizó que "no lo dudé, es un club grande y es el sueño de todo jugador. (...) Es hermoso compartir con referentes como Eduardo Vargas, (Charles) Aránguiz o Marcelo Díaz. Tienen una trayectoria en Europa de la que puedo aprender para mi carrera".

Finalmente, el argentino de 19 años proyectó sus objetivos: "Mi paso por Uruguay fue positivo porque jugué Sudamericana. Este club tiene la responsabilidad de entrar a copas internacionales, así que es un objetivo que espero podamos cumplir".