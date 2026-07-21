Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.3°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Gonzalo Reyna y su llegada a la U: "Es hermoso compartir con Vargas, Aránguiz o Díaz"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista argentino fue presentado como nuevo refuerzo de los azules.

Gonzalo Reyna y su llegada a la U:
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile presentó oficialmente al atacante argentino Gonzalo Reyna como su primer refuerzo para el segundo semestre, quien además llegó a reencontrarse con Fernando Gago después de que ambos coincidieran en Racing entre 2021 y 2023.

En la conferencia, el exjugador de Boston River aseguró que "siempre me gustó el Racing de Gago; su equipo siempre jugaba en campo rival con extremos que encararan. Él influyó en mi llegada porque es un técnico que conozco desde Racing. No estuve en primera con él, pero lo conozco por ser sparring".

Consultado por su llegada a la U, Reyna enfatizó que "no lo dudé, es un club grande y es el sueño de todo jugador. (...) Es hermoso compartir con referentes como Eduardo Vargas, (Charles) Aránguiz o Marcelo Díaz. Tienen una trayectoria en Europa de la que puedo aprender para mi carrera".

Finalmente, el argentino de 19 años proyectó sus objetivos: "Mi paso por Uruguay fue positivo porque jugué Sudamericana. Este club tiene la responsabilidad de entrar a copas internacionales, así que es un objetivo que espero podamos cumplir".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada