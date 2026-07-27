¿Gustavo Alvarez busca fichar a dos figuras de la U en Liga de Quito?

Después una etapa que le devolvió el protagonismo a Universidad de Chile, el entrenador Gustavo Alvarez vuelve a sondear la orbita del club al buscar fichajes para fortalecer su nuevo desafío técnico en Liga Universitaria Deportiva de Quito (LDUQ).

Según supimos en Cooperativa Deportes, el exestratega puso sus ojos en el volante nacional Javier Altamirano como prioridad para potenciar el mediocampo, sumándose así al interés ya manifestado por el defensor trasandino Franco Calderón.

Pese a que ambos jugadores no son piezas fijas en el esquema titular de Fernando Gago, desde la institución especulan que este eventual movimiento pueda desarmar las opciones que dan rotación de plantel.

Universdad de Chile marcha tercero en la Liga de Primera con 27 puntos, solo por detrás de la UC debido a la diferencia de gol. Así mismo, se encuentra a doce unidades del liderato que posee Colo Colo en la fecha 16 del certamen.