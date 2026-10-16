Según información de Cooperativa Deportes, el liquidador de las acciones pertenecientes a Sartor, Eduardo Godoy, manifestó su preocupación por el quiebre entre la Universidad de Chile y Azul Azul, y advirtió un escenario drástico: si la mesa directiva no muestra avances concretos para renovar el convenio de uso de nombre y símbolos con la Casa de Bello, posee la facultad legal de adelantar una junta de accionistas y revocar al actual directorio impuesto por el grupo Sartor.

Frente a este ultimátum y ante la evidente falta de diálogo directo, el propio liquidador propuso una alternativa , la cual pasa por contratar un prestigioso bufete de abogados externo para que represente formalmente a la sociedad anónima en las tratativas con la rectoría de la casa de estudios.

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