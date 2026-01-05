La U comenzó su pretemporada con mediciones en el CDA
A la espera de iniciar los trabajos en cancha bajo las órdenes de Francisco Meneghini, el plantel de Universidad de Chile se sometió a una serie de mediciones en el Centro Deportivo Azul.
