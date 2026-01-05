Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago17.3°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La U comenzó su pretemporada con mediciones en el CDA

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A la espera de iniciar los trabajos en cancha bajo las órdenes de Francisco Meneghini, el plantel de Universidad de Chile se sometió a una serie de mediciones en el Centro Deportivo Azul.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados