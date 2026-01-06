Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.0°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La U sigue con su trabajo de pretemporada con exigentes pruebas físicas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El plantel de Universidad de Chile se reunió este martes en el CDA para seguir con su pretemporada en una sesión que se inició con variadas pruebas físicas de cara a los desafíos de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados