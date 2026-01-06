La U sigue con su trabajo de pretemporada con exigentes pruebas físicas
Publicado:
Fotos Destacadas
Con Eduardo Vargas a la cabeza: Plantel de la U tuvo su primer entrenamiento en la pretemporada
Jose Antonio Kast fue proclamado oficialmente como Presidente electo por el Tricel
Colo Colo se trasladó al Complejo del Sifup para seguir con su pretemporada
Fotos Recientes
La U sigue con su trabajo de pretemporada con exigentes pruebas físicas
Presidente Boric recibió en La Moneda a estudiantes destacados por resultados en la PAES
Con Eduardo Vargas a la cabeza: Plantel de la U tuvo su primer entrenamiento en la pretemporada
El plantel de Universidad de Chile se reunió este martes en el CDA para seguir con su pretemporada en una sesión que se inició con variadas pruebas físicas de cara a los desafíos de 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados