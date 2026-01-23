La U viajó a Perú para disputar el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema"
Publicado:
Fotos Destacadas
La U viajó a Perú para disputar el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema"
Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el Biobío
Pasajera intentó ingresar a Chile con un yacaré bebé disecado
Fotos Recientes
Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales presentaron el logo de Santiago 2027 en el Parque Estadio Nacional
La legión de los futbolistas chilenos que juegan en el fútbol europeo
Los mejores fichajes para la temporada 2026 de la Liga de Primera
El plantel de Universidad de Chile viajó este viernes a Perú, para afrontar este sábado el amistoso contra Universitario de Lima en la "Noche Crema", que se celebrará en el Estadio Monumental de ese país a las 22:45 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados