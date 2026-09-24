La Universidad de Chile rechazó reunión con el directorio de Azul Azul

La rectoría de la Universidad de Chile rechazó una reunión con el directorio de Azul Azul, encabezado por Cecilia Pérez, y pidió la concesionaria que solicite una nueva cita, pero a través de la Ley del Lobby, para que especifique con claridad el propósito de la reunión.

Según informó el medio Ex-Ante, este rechazo administrativo es una señal política de las autoridades de la casa de estudios, que desconfían de los integrantes del directorio que están vinculados a Michael Clark, expresidente de Azul, quien está en prisión preventiva por el Caso Sartor.

Esta es la segunda reunión solicitada por Azul Azul a la universidad, y fue pedida tras el informe legal que hizo el abogado Andrés Jana, que reveló graves incumplimientos del convenio por parte de la concesionaria.

El citado medio detalló que Azul Azul, hace tres meses, intentó tener una primera reunión con la nueva rectora, Alejandra Mizala, pero la universidad declinó esta solicitud, ya que la nueva autoridad de la Casa de Estudios es una de las víctimas de Sartor.

La universidad ofreció una reunión con la nueva prorrectora, Dorotea López, pero el encuentro nunca se concretó, ya que la Casa de Estudios pidió condiciones que llevaron a la sociedad anómina a postergar la cita hasta que se canceló.

La postura de la universidad, tras el informe legal, es renovar el acuerdo con Azul Azul, y uno de los objetivos es revertir la falta de peso de la Casa de Bello en la mesa directiva.

Actualmente, la universidad cuenta con dos representantes (Héctor Humeres y Andrés Weintraub) en un directorio de 11 integrantes, lo que los deja en minoría y sin poder de veto ni decisión real sobre las determinaciones estratégicas del club.