Lichnovsky llegó a Chile y se suma a la U: Uno siempre quiere volver y hacer cosas importantes

El defensor Igor Lichnovsky arribó este jueves por la mañana a Santiago para transformarse en refuerzo de Universidad de Chile y sellar su retorno al cuadro que lo vio nacer futbolísticamente, luego de 13 años en el exterior.

En la terminal de Pudahuel, el zaguero fue recibido por un puñado de hinchas azules y tuvo un breve diálogo con la prensa.

"Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque me crie en el equipo", dijo Lichnovsky, quien dejó el equipo laico en 2013 para hacer su carrera en clubes de Portugal, España, México y ahora último en Turquía.

Al ser consultado respecto a sus motivaciones para volver, el jugador de 32 años expresó que "mi familia, mi infancia, haberme ido joven, el momento que está pasando la U en lo externo y también en lo interno, porque creo que tenemos un gran equipo".

"Uno siempre quiere volver a su equipo y a hacer cosas importantes", cerró.