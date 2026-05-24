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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Los saludos al club Universidad de Chile por su aniversario 99

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro laico fue reconocido por Conmebol y distintos organismos.

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Universidad de Chile cumplió 99 años este domingo 24 de mayo y los saludos no se hicieron esperar a través de las redes sociales oficiales de diversas instituciones.

CONMEBOL, ente máximo del futbol sudamericano, felicitó a los azules con un simple pero certero mensaje en redes sociales.

Por otro lado, TNT Sports elaboró una foto con figuras trascendentales de la historia del "Romántico Viajero"

La ANFPorganismo rector del fútbol profesional nacional también se sumó a los saludos a través de las plataformas Campeonato Chileno.

Incluso el club francés Olympique de Marsella envió un mensaje a los azules, pero sorprendió al utilizar una foto de Alexis Sánchez, encendiendo a los hinchas.

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