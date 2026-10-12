Maximiliano Guerrero y la opción del título para la U: "Sabemos que se puede dar"
Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, conmemoró su centenar de apariciones en la victoria 6-0 frente a Ñublense en Rancagua, por la fecha 24 en la Liga de Primera. "La verdad que vamos a ir partido a partido. Sabemos que se puede dar, pero queremos ir partido a partido, enfocados en nosotros no más, en tratar de ganar cada partido que viene por ahora, así que a seguir trabajando y que se den los resultados", explicó respecto a la opción del título