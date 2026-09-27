Nicolás Fernández y el cierre de la ida con Everton: Era importante entrar concentrados

Nicolás Fernández, lateral de Universidad de Chile, abordó el historiado partido de ida ante Everton por octavos de final de Copa Chile, valorando el 1-0 que su equipo mantuvo en la reanudación a puertas cerradas tras la suspensión en VIña del Mar el pasado jueves.

"El partido se hizo largo por la espera, pero para estos minutos sabíamos que era importante entrar concentrados. No es lo habitual jugar este (corto) tiempo, pero lo sacamos adelante, nos llevamos el triunfo y ahora a esperar el partido de vuelta", señaló a TNT Sports al ser elegido figura del historiado encuentro.

Respecto a la revancha, esta misma jornada a las 17:30 horas, reiteró que "lo más importante eran estos primeros 15 minutos. Más allá de la vuelta, era importante estar concentrados, sacarlo adelante y lo hicimos así".

Además, dejó entrever que los jugadores tendrán una merienda entre partidos, aunque con la incógnita si el descanso será en el camarín o en el bus.

"Trato de adecuarme a lo que me pide el profe, siempre ser una alternativa para el equipo. Mientras pueda sumar, bienvenido sea", añadió sobre su actuación a perfil cambiado por la banda izquierda.