"No conozco a sus familias": Clark se distancia de socios de Sartor ad portas de su formalización

A pocos días de que el Ministerio Público formalice a 11 personas vinculadas al fallido grupo financiero Sartor, entre ellas a su controlador, Pedro Pablo Larraín, y al exdirector Michael Clark, se revelaron extractos clave de las extensas declaraciones prestadas por el expresidente y todavía máximo accionista de Azul Azul ante el fiscal Juan Pablo Araya.

Según dio a conocer La Tercera, tras acudir a declarar en múltiples jornadas que suman más de 100 páginas de testimonio, el ingeniero comercial buscó desmarcarse categóricamente de la cúpula de la empresa y de cualquier maniobra ilícita.

En su declaración, Clark aclaró que su vínculo con los líderes de Sartor fueron exclusivamente profesional y sin ningún tipo de cercanía social: "Debido a mi personalidad reservada, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos. Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas", sostuvo, argumentando que con Pedro Pablo Larraín solo coincidió una vez en su hogar en ocho años.

En esa misma línea, el ex ejecutivo desestimó tajantemente las acusaciones en su contra: "Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado", expresó.

El exmandamás del club universitario detalló que su llegada a la Administradora General de Fondos (AGF) de Sartor ocurrió en 2020, primero como pequeño inversionista personal y luego como asesor y director.

Sin embargo, aclaró que a fines de 2021 decidió dejar de asistir a los comités de crédito al detectar graves irregularidades operativas, como la aprobación de decisiones por correo electrónico sin la debida presentación de casos de negocios.

Durante los interrogatorios, Clark fue consultado por complejas triangulaciones financieras. Respecto a la compra de bonos de la matriz de Isapre Nueva MasVida por parte de Redwood Capital (usando un crédito de $875 millones del fondo Sartor Deuda Privada), defendió la gestión afirmando que evitó que la deuda cayera en manos de "fondos buitres" y que fue un "buen negocio".

Por otro lado, apuntó a la empresa de factoring ECapital como la verdadera génesis del déficit del grupo Sartor, sosteniendo que entre 2017 y 2018 la firma ya arrastraba una insolvencia oculta. Según su versión, los acuerdos de la época buscaron "mantener la apariencia de normalidad" en lugar de sincerar un hoyo financiero que rondaba los 25 mil millones de pesos.

Finalmente, el exdirector reveló un antecedente sobre el grupo peruano Credicorp, hoy querellante en la causa. Según Clark, la firma estuvo a punto de comprar la AGF: "El año 2024, Credicorp presentó una oferta no vinculante para formalmente hacerse de la totalidad de Sartor AGF", aseguró ante el fiscal.

El proceso penal vivirá su hito decisivo este próximo 30 de julio, cuando la Fiscalía formalice la investigación contra la cúpula directiva de la gestora.

Recordar que en mayo de 2021, la compra del 63 por ciento de las acciones de Azul Azul (anteriormente en manos de Carlos Heller) se realizó a través de un fondo llamado Tactical Sport, impulsado por ejecutivos de Sartor. La Fiscalía investiga si esta operación se financió utilizando irregularmente más de US$ 15 millones provenientes de los aportantes de otros fondos de inversión de Sartor Leasing sin el conocimiento de estos últimos.