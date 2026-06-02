Nueva rectora y situación de Azul Azul: "No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio"

Alejandra Mizala, electa nueva rectora de la Universidad de Chile, habló sobre la gestión de Azul Azul en el club de fútbol profesional que lleva el nombre de la Casa de Estudios, y ratificó la postura que expresó en su campaña, señalando que debe ser revisado el convenio con la concesionaria.

"La rectora Rosa Devés pidió un informe en derecho y tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir", declaró Mizala este martes, tras la ceremonia donde se conocieron los resultados de la elecciones.

En la misma línea, la economista de la FEN recalcó que "no hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo".

"Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado", concluyó.