Eduardo Alamos, nuevo presidente de Azul Azul, habló en conferencia de prensa tras asumir el cargo este lunes y se refirió a la incertidumbre sobre la renovación de Charles Aránguiz, remarcando que "es un ídolo del club", pero "el hombre necesita su tiempo.

"Él quiere llegar al final del año para ver lo que va a hacer, como lo ha hecho siempre. Estoy convencido de que va a continuar con nosotros. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible porque lo queremos en la celebración de los 100 años", señaló Alamos.

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