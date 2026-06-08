Representante de Lucas Romero: "La U va a ejercer la opción de compra y venderlo"

Crecen los rumores sobre la inminente salida de Lucas Romero de Universidad de Chile, quien arribó al conjunto laico en calidad de cedido hasta final de este año. Su representante Regis Marques se refirió a las opciones que maneja tanto el jugador como el cuadro azul.

El agente insistió en que ha recibido ofrecimientos desde México por el jugador, que ha tenido una campaña irregular con el cuadro laico tras llegar desde Recoleta de Paraguay pensando en el Mundial 2026, quedando fuera de la nómina albirroja.

"El club mexicano (FC Juárez), así como están las cosas, va a comprar el pase de Lucas Romero. También un equipo de Brasil lo quiere", afirmó el agente en conversación con el programa Fútbol a lo Grande, de la emisora paraguaya Radio Monumental.

Frente a esta situación, el "Romántico Viajero" tomaría una decisión estratégica con el volante. "La verdad que la U va a ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de que salga todo", explicó el empresario.

De todas formas, Marques remarcó que "Lucas está contento en la U, más allá del último partido, pero si llega un propuesta mejor será importante una salida del jugador".

Tras quedarse fuera de la nómina final de la selección albirroja, Romero ha tenido un poco más de protagonismo en el cuadro estudiantil, anotando un gol el día de ayer en el empate 2-2 con Audax Italiano por Copa de la Liga, que dejó fuera del certamen a los dirigidos por Fernando Gago.