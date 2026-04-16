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"Reunión fantasma": Comisión de Árbitros negó presunto diálogo de la U con Tobar

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Tras una serie de versiones por un presunto reclamo directo de Universidad de Chile a Roberto Tobar por el arbitraje de su último partido, desde la Comisión de Árbitros descartaron tajantemente el hecho, calificándolo como una "reunión fantasma", pues la queja azul fue mediante los canales formales.

En el informe de Francisco Caneo en Cooperativa Deportes PM también sabemos sobre las lesiones de la U y la preparación en miras a la visita a Everton este fin de semana y el venidero clásico con Universidad Católica.

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