Los hinchas de Universidad de Chile no ocultaron su molestia ante Michael Clark, quien será formalizado por administración desleal y otros cargos este próximo 30 de julio. Ante esto, los fanáticos aprovecharon el partido ante Audax Italiano para arrojar al sintético de La Florida billetes con el rostro del exmandamás de la concesionaria Azul Azul.

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