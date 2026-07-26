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Vargas brilló con gol y asistencia para la victoria de la U ante Audax en La Florida

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Universidad de Chile venció por 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Eduardo Vargas fue clave en el resultado tras aportar una asistencia para Damián Arce y luego anotar con complicidad del meta Tomás Ahumada.

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