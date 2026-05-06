En Cooperativa Deportes accedimos a los detalles del testimonio de Carlos Heller ante el Ministerio Público en el marco del "Caso Sartor". El exdueño de Universidad de Chile reveló que su salida del club estuvo motivada por graves amenazas de muerte y que solo conoció a Michael Clark al momento de firmar los contratos, afirmando que creía que era el controlador de Tactical Sport.

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