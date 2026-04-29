Tribunal amonestó a la U por fuegos artificiales y revisará denuncia del clásico

El Tribunal de Disciplina amonestó a Universidad de Chile por una denuncia arbitral relacionada con fuegos artificiales en el partido ante Everton, según las resoluciones adoptadas en la audiencia número 13 del martes 28 de abril de 2026.

El elenco azul, además, fue citado a comparecer el martes 5 de mayo por una nueva denuncia arbitral por fuegos pirotecnia, esta vez vinculada al clásico universitario que U. de Chile ganó 1-0 ante Universidad Católica el sábado 25 de abril en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera.

En ese encuentro, el árbitro Diego Flores emitió un duro informe por el uso de pirotecnia. "Al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur", consignó el juez.

El documento también detalló que "En el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur. A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur".

En lo deportivo, U. de Chile se quedó con el clásico universitario por 1-0 gracias al gol de Juan Martín Lucero a los 18 minutos.

La nueva audiencia se realizará en forma telemática y tendrá nuevamente al club azul citado por una denuncia arbitral ligada al uso de pirotecnia.