U. de Concepción anunció principio de acuerdo con el argentino Miguel Barbieri

- Revisa las movidas del fútbol chileno para el segundo semestre en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Este lunes, Universidad de Concepción anunció que llegó a un principio de acuerdo con el defensa argentino Miguel Barbieri, procedente de Deportivo Riestra, para que se convierta en su nuevo refuerzo de cara al segundo semestre.

El central de 32 años disputó la Copa Sudamericana durante la primera mitad del año, certamen en el que coincidió con Palestino en el Grupo F, sin embargo, no disputó minutos ante el cuadro árabe.

Barbieri cuenta con una larga trayectoria, defendiendo las camisetas de Rosario Central, equipo con el que fue campeón de la Copa Argentina en 2018, sumado a pasos por Racing y el elenco blanquinegro.

Además, tuvo una larga etapa por el fútbol mexicano, en la que vistió la camiseta de Querétaro, Toluca y Tijuana, acumulando más de 100 encuentros en el balompié azteca.

El zaguero llegará al país durante este martes para hacerse los exámenes médicos y realizar la firma de su contrato.

De esta forma, Miguel Barbieri se convertirá en el tercer refuerzo del equipo universitario, tras las incorporaciones del delantero Iam González y el arquero Jorge "Fatura" Broun.