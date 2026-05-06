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Tópicos: Deportes | Fútbol

Vasco da Gama visitó el Estadio Nacional y recordó su título internacional de 1948

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Con fotos del antiguo trofeo, el club brasileño conmemoró la obtención del Campeonato Sudamericano de Campeones.

Vasco da Gama visitó el Estadio Nacional y recordó su título internacional de 1948
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La delegación de Vasco da Gama visitó el Estadio Nacional en la víspera de su partido contra Audax Italiano por la Copa Sudamericana de este miércoles.

A través de su cuenta de Instagram, el cuadro brasileño mostró su paso por el recinto deportivo, recordando que en ese lugar consiguieron el Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948.

Entre las postales compartidas por Vasco da Gama, se destaca el trofeo obtenido en esa oportunidad.

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