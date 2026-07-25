Escalofriante imagen: Gimnasta británico cayó de cabeza y fue trasladado de urgencia

El gimnasta inglés Gabriel Langton protagonizó un estremecedor accidente durante la jornada inaugural de los Juegos de la Commonwealth, luego de perder el agarre en la barra fija y caer de cabeza desde una altura cercana a los tres metros.

La competencia permaneció detenida durante varios minutos mientras el deportista de 19 años recibía atención médica. Langton fue retirado en camilla y trasladado de urgencia a un hospital, según informó BBC Sport.

El equipo de Inglaterra comunicó posteriormente que el gimnasta fue sometido a múltiples exámenes, cuyos resultados fueron "muy positivos", y descartó lesiones graves. Langton quedó en condiciones de abandonar el hospital durante la tarde del sábado y se mantuvo de buen ánimo.

El inglés participó previamente en las pruebas de suelo, anillas y barras paralelas, pero no logró clasificarse a las competencias restantes. Sus compañeros retomaron la participación y obtuvieron la medalla de plata por equipos, detrás de Canadá.

Langton fue convocado a última hora para reemplazar al lesionado Max Whitlock, ganador de seis medallas olímpicas. El joven todavía no recibió su presea y esperaba reencontrarse con la delegación inglesa para participar en la celebración.