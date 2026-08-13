La Moneda citó a Ministra Duco por video que contradice su versión por irregular uso de auto fiscal

La ministra del Deporte, Natalia Duco, fue citada este jueves en el Palacio de La Moneda, en medio de la controversia por la denuncia que llegó a Contraloría por un irregular uso de un auto fiscal el pasado 23 de abril.

Esta citación se debe a la molestia que generó en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast la respuesta oficial que entregó Duco a Contraloría, señalando que en esa jornada utilizó el vehículo fiscal para ir a una reunión de trabajo.

Sin embargo, en esta jornada se reveló un video que contradijo esa versión, ya que se ve a la ministra cantando en un asado con karaoke y bebidas.

Esa contradicción entre la defensa de Duco y el video colmó la paciencia en La Moneda, donde creen que ha protagonizado demasiadas controversias, con frases cuestionables y su polémico manejo en el caso del concierto de la banda coreana BTS.

Según información de Cooperativa, en La Moneda no planifican una vocería para esta jornada, aunque se especula que la salida de Duco del ministerio es inminente.

El nombre que más fuerte suena como posible reemplazo es Rodrigo Delgado, exalcalde de Estación Central y exministro del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera, quien además es dirigente del club de fútbol Palestino.