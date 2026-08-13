Natalia Duco, la exatleta que dejó el Mindep tras un paso marcado por controversias

Natalia Duco dejó el Ministerio del Deporte. Tras una extensa reunión en el Palacio de La Moneda, el Gobierno confirmó la renuncia de la exatleta, junto al ahora exsubsecretario Andrés Otero, tras un período de seis meses y dos días, marcados por controversias desde su designación.

Su historia de altos y bajos en el deporte

Duco, de 36 años y oriunda de San Felipe, comenzó su carrera profesional desde muy joven, y a los 17 años ganó su primera medalla de oro en los Juegos Odesur de 2006 en Buenos Aires.

En 2008 también se coronó campeona en el campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebró en Iquique, logrando su mejor marca personal a la fecha en el lanzamiento de la bala.

En ese mismo año, hizo historia para el Team Chile al lograr la primera medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo, en el Campeonato Junior de Bydgoszcz, en Polonia.

El 2008 también quedó marcado por su primera participación en los Juegos Olímpicos, en Beijing, aunque no pudo alcanzar la final.

Su revancha fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la competencia, terminó en el décimo lugar, pero luego que dos lanzadoras fueran castigadas por dopaje positivo, Duco subió al octavo puesto y recibió un diploma olímpico, con un lanzamiento de 18.80 metros, su mejor marca personal y récord nacional a la fecha.

En 2015, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto, un resultado que le permitió clasificar a su tercera cita olímpica, en Río de Janeiro 2016.

Ese mismo 2015 también llegó a la final del Mundial de Atletismo en Beijing, con un noveno lugar.

La gran carrera de Duco se vio manchada por un resultado positivo en un examen de dopaje en 2018, previo a su participación en los Odesur de Cochabamba.

Duco se defendió y afirmó de forma categórica que no consumió ningún tipo de sustancia prohibida, aunque igual fue sancionada por la Agencua Mundial Antidopaje por tres años, quedando sin poder competir en los Panamericanos de Lima y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, tuvo que devolver la medalla de oro que ganó en los Odesur de Cochabamba.

Su última participación olímpica fue en 2024, en los Juegos de París, en donde finalizó en el 18° lugar.

En total, Natalia Duco compitió en cuatro Juegos Olímpicos y en cinco Mundiales de Atletismo, y posee el récord nacional del lanzamiento de bala, con 18.97 metros.

En el plano personal, en paralelo a su carrera deportiva, Duco estudió psicológia en la Universidad Gabriela Mistral.

Sus controversias en el Ministerio del Deporte: La "ropa linda", la crisis BTS y la denuncia en Contraloría

El arribo de Duco en el Ministerio del Deporte estuvo cuestionado desde su designación por parte del Presidente José Antonio Kast, debido al caso de dopaje en 2018.

Además, en sus primeros días como ministra, se llenó de críticas por defender el rodeo y por asegurar que la prioridad del Ministerio era "entregarle ropa linda a los deportistas".

En julio, fue cuestionada por su gestión en la polémica de los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional, en donde incluso solicitó la renuncia de la directora del IND, Lorena Castillo.

Finalmente, la última controversia fue una denuncia presentada en Contraloría, por el uso irregular de un auto fiscal para una actividad privada, el pasado 23 de abril.

De acuerdo a la defensa de Duco, el vehículo fue utilizado para acudir a una reunión de trabajo en Vitacura. Este justificación fue enviada en un oficio formal a Controlaría, firmada por el subsecretario Andrés Otero.

Sin embargo, este jueves 13 de agosto se reveló un video que contradice la versión de Duco, ya que se ve en un evento festivo (un asado con karaoke) en la citada fecha, 23 de abril.

Esta situación colmó la paciencia del Gobierno, que la citó a La Moneda para poner fin a su ciclo en el Ministerio del Deporte, seis meses y dos días después de asumir el cargo.

Además de Duco, también dejó su cargo el subsecretario Otero, quien firmó el oficio enviado a Contraloría.

Las renuncias de ambos se harán efectivas este viernes 14 de agosto.