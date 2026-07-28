Fernanda Arrieta, delantera de la selección chilena femenina de hockey césped, se refirió al Mundial de la categoría que partirá el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos, asegurando que "queremos competir de igual a igual contra los mejores del mundo".

Chile enfrentará al conjunto neerlandés durante la jornada inaugural, posteriormente se medirá ante Australia el 17 y cerrará la fase grupal contra Japón el 19.

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