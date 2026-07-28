Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.1°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Delantera de Las Diablas palpitó el Mundial: Queremos competir de igual a igual contra los mejores

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Fernanda Arrieta, delantera de la selección chilena femenina de hockey césped, se refirió al Mundial de la categoría que partirá el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos, asegurando que "queremos competir de igual a igual contra los mejores del mundo".

Chile enfrentará al conjunto neerlandés durante la jornada inaugural, posteriormente se medirá ante Australia el 17 y cerrará la fase grupal contra Japón el 19.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados