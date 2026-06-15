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Las Diablas vencieron 2-0 a Francia por la primera fecha del Grupo B de la Nations Cup de Auckland, torneo que entregará un cupo a la siguiente edición de la FIH Pro League, el circuito más importante de selecciones del hockey césped. Las anotaciones para la selección nacional fueron de Manuela Urroz (11') y Fernanda Arrieta (57').
Los siguientes desafíos de Chile serán ante Nueva Zelanda el martes 16 de junio y cerrará la fase grupal contra Corea del Sur el día 17.
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