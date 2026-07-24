Las Diablas +45 debutaron con caída ante Australia en el Mundial Masters de hockey césped
El siguiente partido será ante Estados Unidos este sábado 25.
El siguiente partido será ante Estados Unidos este sábado 25.
En su estreno en el Mundial Masters +45 de hockey césped, Las Diablas cayeron ante Australia, vigente monarca del certamen, por un marcador de 2-0, pese a un correcto encuentro ante las oceánicas.
A pesar del negativo resultado en Países Bajos, la selección nacional consiguió mantener el partido abierto durante amplios pasajes y dificultó el juego de las australianas mediante un planteamiento basado en el cierre de espacios, las coberturas defensivas y la recuperación de la pelota en sectores previamente definidos.
El siguiente desafío para Chile será ante Estados Unidos este sábado a las 06:40 horas (10:40 GMT), posteriormente, se medirá ante Irlanda el domingo a las 03:15 (07:15 GMT) y finalizará la fase de grupos contra Bélgica el martes a las 08:30 (12:30 GMT).