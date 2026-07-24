Las Diablas +45 debutaron con caída ante Australia en el Mundial Masters de hockey césped

En su estreno en el Mundial Masters +45 de hockey césped, Las Diablas cayeron ante Australia, vigente monarca del certamen, por un marcador de 2-0, pese a un correcto encuentro ante las oceánicas.

A pesar del negativo resultado en Países Bajos, la selección nacional consiguió mantener el partido abierto durante amplios pasajes y dificultó el juego de las australianas mediante un planteamiento basado en el cierre de espacios, las coberturas defensivas y la recuperación de la pelota en sectores previamente definidos.

El siguiente desafío para Chile será ante Estados Unidos este sábado a las 06:40 horas (10:40 GMT), posteriormente, se medirá ante Irlanda el domingo a las 03:15 (07:15 GMT) y finalizará la fase de grupos contra Bélgica el martes a las 08:30 (12:30 GMT).