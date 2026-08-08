Cristóbal Rodríguez, DT de Las Diablas: Podemos dar una sorpresa en el Mundial

La selección chilena femenina de hockey césped ya trabaja en Amsterdam rumbo al comienzo del Mundial 2026 y su entrenador, Cristóbal Rodríguez, adelantó lo que será el certamen.

"Por supuesto hay equipos con más experiencia y rodaje que nosotros, pero es una zona compacta, creemos que podemos dar una sorpresa y aspirar a un segundo lugar del grupo, que sería algo soñado. Siendo realistas, un tercer puesto nos permite entrar a una zona de clasificación entre el noveno y el duodécimo lugar", dijo a El Mercurio.

"Hay un grupo de cuatro selecciones escapadas y después el nivel es muy parejo. Países Bajos es el rival más difícil del Mundial, son muy fuertes y todas sus jugadoras son profesionales que compiten en las mejores ligas del mundo", dijo respecto al equipo anfitrión que será su primer rival, el sábado 15 de agosto.

"Iremos paso a paso, sabemos que el partido clave en la primera fase es contra Japón, porque nos va a indicar un panorama más claro de nuestras posibilidades, más allá del debut. Después enfrentaremos a Australia ya sabiendo qué necesitamos para clasificar", sumó el estratega de Las Diablas.

La capitana Manuela Urroz complementó en diálogo con el referido diario que "estamos muy felices de consolidar nuestra presencia en Mundiales. Hoy vivimos una realidad muy distinta a la de cuatro años atrás. Crecimos en aspectos como la infraestructura gracias al legado de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Todo esto ha generado mayor interés y masificación en nuestro deporte para permitir que hoy se juegue en todo Chile. Creo que debemos seguir avanzando en esta dirección".

"Llegamos con ritmo, confianza y muchas ganas. Nos sentimos muy bien preparadas, ha sido un año de entrenamientos intensos y competencias de alto nivel que nos han fortalecido y consolidado mucho más como equipo", añadió Sofía Filipek.