Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las Diablas tuvieron su primer entrenamiento en Amsterdam de cara al Mundial

Publicado: | Fuente: Diego Vergara (Cedido)
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este sábado, tras su viaje desde Chile, Las Diablas tuvieron su primera práctica en Amsterdam, Países Bajos, de cara al Mundial de Hockey Césped, donde debutarán ante el cuadro local el próximo sábado 15 de agosto a las 10:00 horas de nuestro país (14:00 GMT).

Además, la selección nacional aprovechó la jornada en el Wagener Stadion para sostener un partido amistoso ante su similar de China.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados