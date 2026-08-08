Este sábado, tras su viaje desde Chile, Las Diablas tuvieron su primera práctica en Amsterdam, Países Bajos, de cara al Mundial de Hockey Césped, donde debutarán ante el cuadro local el próximo sábado 15 de agosto a las 10:00 horas de nuestro país (14:00 GMT).

Además, la selección nacional aprovechó la jornada en el Wagener Stadion para sostener un partido amistoso ante su similar de China.

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