Los Diablos vencieron a Brasil y alcanzaron la final en los Juegos Sudamericanos 2026

La selección chilena masculina de hockey césped se instaló con autoridad en la gran final de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, luego de derrotar por un contundente 4-1 a Brasil en la última jornada de la fase grupal.

El encuentro disputado en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) no comenzó sencillo para los Diablos, ya que su rival abrió la cuenta por medio de Yuri van der Heijden a los 5 minutos de juego.

Pese al golpe inicial, el representativo criollo se adueñó de la posesión y empató sobre el cierre del primer cuarto gracias a un córner corto convertido por Sebastián Wolansky (15').

En la segunda manga, Chile remontó gracias a Agustín Valenzuela (23') y más tarde vino Ignacio Contardo (30'), quien estiró las cifras justo antes del descanso largo para firmar el 3-1.

En el último cuarto, la escuadra nacional ratificó su dominio con una nueva jugada de córner corto capitalizada por Alexei de Witt (55'), sentenciando el 4-1 definitivo.

Ahora, con el pase a la final chocarán ante el anfitrión Argentina este martes 22 de septiembre a partir de las 13:30 horas de nuestro país.