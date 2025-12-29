14:04 - | De esta manera finaliza la ceremonia

13:56 - | Ignacio Torres (para tenis de mesa) es elegido como el Mejor de los Mejores 2025 en el Deporte Paralímpico

13:54 - | Todos los ganadores de la jornada entregarán el premio el mejor de los mejores 2025

13:54 - | Rodrigo Encina se lleva el reconocimiento en tiro para deportivo

13:53 - | En para tiro con arco el mejor es Bastián Reyes

13:53 - | Ignacio Torres es el mejor en para tenis de mesa

13:52 - | En tenis silla de rueda se lleva el galardón Francisco Cayulef

13:52 - | Nicolás Medina es galardonado en para surf

13:51 - | Juan Carlos Garrido se lleva el premio en para powerlifting

13:51 - | En para natación, Alberto Abarza se adjudica el premio

13:50 - | Dana Morales es reconocida en para judo

13:50 - | Mientras que en fútbol paralímpico toda la selección nacional recibe el premio

13:49 - | El melipillano Víctor Hugo Silva es reconocido en fútbol para ciegos

13:48 - | En para esquí alpino es Nicolás Bisquertt

13:48 - | Hernán Moya es el gran ganador en para ciclismo

13:47 - | Katherinne Wollermann es la ganadora en canotaje paralímpico

13:47 - | En bocha, Alfonsina Urrejola se lleva el galardón

13:47 - | En baloncesto en silla de ruedas el ganador es Angel Hernández

13:46 - | Jaime Aránguiz es reconocido en para bádminton

13:45 - | Amanda Cerna es ganadora en para atletismo

13:38 - | Comienza la sección de ganadores paralímpicos

13:36 - | El Premio Nacional de Periodismo Deportivo es otorgado a Luis Díaz Cid

13:35 - | Vladimiro Mimica es reconocido con el premio maestros del periodismo

13:34 - | El premio a la trayectoria periodística es para Eduardo Mella

13:34 - | El premio de mejor periodista joven es para Arturo Millán

13:33 - | Asimismo, el premio de mejor desarrollo profesional es para Juan Ignacio Gardella

13:28 - | El periodista deportivo de regiones reconocido en la jornada es Pedro Pablo Herrera

13:25 - | Jaime Pizarro entregará unas palabras en la ceremonia

13:24 - | Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos es para Tamara Leonelli, deportista paralímpica de tenis de mesa

13:23 - | Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides son reconocidos como mejores deportistas outdoor del año CMPC

13:20 - | Por primera vez, son reconocidos los deportistas que se relacionan con la naturaleza

13:20 - | El Premio Fair Play "Claudia Schüler" es para el tenista Cristian Garín

13:19 - | Gonzalo Escobar y Teresita Lira reciben el premio en actuación relevante de olimpiadas especiales

13:19 - | La familia Ducasse recibe el premio de actuación relevante

13:18 - | Son reconocidos como Promesa Deportiva Bruno Miranda (Karting) y Diego Parra (tiro deportivo)

13:17 - | El mejor entrenador 2025 es el campeón con Coquimbo Unido, Esteban González

13:16 - | Asimismo, Juan Olivares recibe el premio Mejor Antiguo Deportista Masculino

13:10 - | El premio Mejor Antigua Deportista Femenino es para Marisol Ibarra

13:07 - | Club Deportivo Phoenix de Valdivia recibe el reconocimiento Contruye el Deporte, el cual valora el aporte al progreso deportivo en chile

13:06 - | Vicente Parraguirre es reconocido en vóleibol sala

13:05 - | Esteban y Marcos Grimalt son los mejores en vóleibol playa

13:05 - | En triatlón, Diego Moya es el ganador de su disciplina

13:04 - | El mejor en tiro con arco es Andrés Gallardo

13:04 - | Héctor Flores es reconocido en tiro al vuelo

13:03 - | Nicolás Burgos es el mejor en tenis de mesa

13:02 - | Mientras que en tenis masculino es reconocido Alejandro Tabilo

13:02 - | En tenis femenino la mejor es Antonia Vergara

13:01 - | Joaquín Chulchill es galardonado en taekwondo

13:00 - | Noel de la Torre es el mejor en surf nacional

12:59 - | Giselle Delgado y Anita Pinto reciben el premio en squash

12:58 - | Nicolás Saab es galardonado en rugby

12:57 - | Gustavo Valdebenito y Felipe Gercés reciben el galardón de rodeo

12:57 - | Antonio y Melita Abraham son reconocidad como las mejores en remo

12:57 - | Felipe Vercellino es el mejor en polo

12:56 - | El mejor en pentatlón moderno es Vicente Valderrama

12:56 - | En pelota vasca se consagró Javier Villalón

12:55 - | En patín carrera es reconocido el campeón mundial Raúl Pedraza

12:55 - | Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman son los ganadores en navegación a vela

12:53 - | Abre el cuarto grupo Kristel Kobrich con el premio en natación

12:53 - | Culmina la entrega de premios al tercer grupo

12:52 - | José Ignacio Cornejo es reconocido en motociclismo

12:52 - | En lucha ganó Virginia Jiménez

12:51 - | En karate masculino se consagra Tomás Freire

12:50 - | Valentina Toro se consagró como la mejor en karate femenino

12:49 - | La ganadora en judo es la oriunda de Peñalolen, Mary Dee Vargas

12:49 - | Joaquín Pinares es el ganador en hockey patín

12:49 - | En hockey césped masculino se consagra Juan Ignacio Amoroso

12:48 - | En hockey césped femenino es reconocida Manuel Urroz

12:48 - | Héctor Berríos ganó en hípica

12:47 - | Arley Méndez es reconocido en halterofilia

12:47 - | El golfista Joaquín Niemann es el mejor de su disciplina

12:46 - | En gimnasia es reconocido Luciano Letelier

12:45 - | Finaliza la segunda parte

12:45 - | En fútbol masculino, Erick Pulgar se consagra como el mejor

12:45 - | Mary Valencia es reconocida como la mejor jugadora de fútbol femenino

12:44 - | Junior Bórquez es el mejor jugador amateur de fútbol

12:44 - | Henrik Von Appen ganó en esquí

12:43 - | En Esquí náutico es galardonado Matías González

12:43 - | Vicente Otayza ganó el premio en esgrima

12:42 - | En la categoría ecuestre es reconocida Trinidad Soffia

12:42 - | Su hermano, Martín es el ganador de la sección masculina de mountain bike

12:41 - | Catalina Vidaurre ganó en la categoría de mountain bike

12:40 - | En la categoría masculina de BMX se queda con el premio José Cedano

12:40 - | En BMX femenino se consagra Macarena Pérez

12:39 - | Asimismo, en ciclismo masculino es Jacob Decar quien ganó el premio

12:39 - | Catalina Soto recibe el reconocimiento en ciclismo femenino

12:39 - | El ministro del Deporte Jaime Pizarro entregará los siguientes premios

12:38 - | Finaliza la entrega de premios al primer grupo

12:37 - | María José Mailliard es retribuida por su gran desempeño en canotaje

12:37 - | Joseph Cherkashyn es el mejor boxeador profesional masculino

12:37 - | Mientras que Daniela Asenjo es la mejor en boxeo profesional

12:36 - | Denisse Bravo recibe premio en boxeo amateur

12:36 - | Franco Barbano y Sabrina Polito son galardonados en bochas

12:35 - | Sebastián Herrera es el mejor en baloncesto y es su padre quien recibe el premio

12:35 - | Erwin Feuchtmann es reconocido en balonmano

12:34 - | En automovilismo recibe el premio Nicolás Ambiado de 17 años

12:34 - | Claudio Romero es reconocido en atletismo masculino

12:32 - | Cristóbal Hernríquez es el ganador del reconocimiento en ajedrez y es su padre quien recibe el premio. En Atletismo, Martina Wall es galardonada

12:27 - | Karen Gallardo (Lanzamiento de disco) recibe el reconocimiento a la trayectoria de manos de Lorena Talma y Pablo Díaz de Arcos Dorados McDonalds

12:25 - | Lorena Talma, gerenta de Comunicaciones de Arcos Dorados McDonalds entregará unas palabras

12:18 - | "El salto de calidad del deporte chileno tiene que ver con una política de Estado"

12:18 - | Toma la palabra el presidente del CDP, Pablo Vargas

12:14 - | El primer reconocimientos es en nombre de referentes del deporte chileno que nos dejaron durante este año

12:13 - | Desde 1951 que se realiza este reconocimiento

12:12 - | Los animadores de la jornada serán Andrea Hernández y Gustavo Huerta

11:59 - | La ceremonia comienza con un video de deportistas nacionales