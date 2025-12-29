La premiación del Mejor de los Mejores del Círculo de Periodistas Deportivos
La ceremonia se realiza en el Teatro Municipal de Las Condes.
La ceremonia se realiza en el Teatro Municipal de Las Condes.
Este lunes el Círculo de Periodistas Deportivos realiza la premiación de los Mejores Deportistas de 2025. La ceremonia se lleva a cabo en el Teatro Municipal de Las Condes.
14:04 - | De esta manera finaliza la ceremonia
14:04 - | El futbolista Erick Pulgar gana el premio al Mejor de los Mejores 2025 en el deporte convencional
13:56 - | Ignacio Torres (para tenis de mesa) es elegido como el Mejor de los Mejores 2025 en el Deporte Paralímpico
13:54 - | Todos los ganadores de la jornada entregarán el premio el mejor de los mejores 2025
13:54 - | Rodrigo Encina se lleva el reconocimiento en tiro para deportivo
13:53 - | En para tiro con arco el mejor es Bastián Reyes
13:53 - | Ignacio Torres es el mejor en para tenis de mesa
13:52 - | En tenis silla de rueda se lleva el galardón Francisco Cayulef
13:52 - | Nicolás Medina es galardonado en para surf
13:51 - | Juan Carlos Garrido se lleva el premio en para powerlifting
13:51 - | En para natación, Alberto Abarza se adjudica el premio
13:50 - | Dana Morales es reconocida en para judo
13:50 - | Mientras que en fútbol paralímpico toda la selección nacional recibe el premio
13:49 - | El melipillano Víctor Hugo Silva es reconocido en fútbol para ciegos
13:48 - | En para esquí alpino es Nicolás Bisquertt
13:48 - | Hernán Moya es el gran ganador en para ciclismo
13:47 - | Katherinne Wollermann es la ganadora en canotaje paralímpico
13:47 - | En bocha, Alfonsina Urrejola se lleva el galardón
13:47 - | En baloncesto en silla de ruedas el ganador es Angel Hernández
13:46 - | Jaime Aránguiz es reconocido en para bádminton
13:45 - | Amanda Cerna es ganadora en para atletismo
13:38 - | Comienza la sección de ganadores paralímpicos
13:36 - | El Premio Nacional de Periodismo Deportivo es otorgado a Luis Díaz Cid
13:35 - | Vladimiro Mimica es reconocido con el premio maestros del periodismo
13:34 - | El premio a la trayectoria periodística es para Eduardo Mella
13:34 - | El premio de mejor periodista joven es para Arturo Millán
13:33 - | Asimismo, el premio de mejor desarrollo profesional es para Juan Ignacio Gardella
13:28 - | El periodista deportivo de regiones reconocido en la jornada es Pedro Pablo Herrera
13:25 - | Jaime Pizarro entregará unas palabras en la ceremonia
13:24 - | Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos es para Tamara Leonelli, deportista paralímpica de tenis de mesa
13:23 - | Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides son reconocidos como mejores deportistas outdoor del año CMPC
13:20 - | Por primera vez, son reconocidos los deportistas que se relacionan con la naturaleza
13:20 - | El Premio Fair Play "Claudia Schüler" es para el tenista Cristian Garín
13:19 - | Gonzalo Escobar y Teresita Lira reciben el premio en actuación relevante de olimpiadas especiales
13:19 - | La familia Ducasse recibe el premio de actuación relevante
13:18 - | Son reconocidos como Promesa Deportiva Bruno Miranda (Karting) y Diego Parra (tiro deportivo)
13:17 - | El mejor entrenador 2025 es el campeón con Coquimbo Unido, Esteban González
13:16 - | Asimismo, Juan Olivares recibe el premio Mejor Antiguo Deportista Masculino
13:10 - | El premio Mejor Antigua Deportista Femenino es para Marisol Ibarra
13:07 - | Club Deportivo Phoenix de Valdivia recibe el reconocimiento Contruye el Deporte, el cual valora el aporte al progreso deportivo en chile
13:06 - | Vicente Parraguirre es reconocido en vóleibol sala
13:05 - | Esteban y Marcos Grimalt son los mejores en vóleibol playa
13:05 - | En triatlón, Diego Moya es el ganador de su disciplina
13:04 - | El mejor en tiro con arco es Andrés Gallardo
13:04 - | Héctor Flores es reconocido en tiro al vuelo
13:03 - | Nicolás Burgos es el mejor en tenis de mesa
13:02 - | Mientras que en tenis masculino es reconocido Alejandro Tabilo
13:02 - | En tenis femenino la mejor es Antonia Vergara
13:01 - | Joaquín Chulchill es galardonado en taekwondo
13:00 - | Noel de la Torre es el mejor en surf nacional
12:59 - | Giselle Delgado y Anita Pinto reciben el premio en squash
12:58 - | Nicolás Saab es galardonado en rugby
12:57 - | Gustavo Valdebenito y Felipe Gercés reciben el galardón de rodeo
12:57 - | Antonio y Melita Abraham son reconocidad como las mejores en remo
12:57 - | Felipe Vercellino es el mejor en polo
12:56 - | El mejor en pentatlón moderno es Vicente Valderrama
12:56 - | En pelota vasca se consagró Javier Villalón
12:55 - | En patín carrera es reconocido el campeón mundial Raúl Pedraza
12:55 - | Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman son los ganadores en navegación a vela
12:53 - | Abre el cuarto grupo Kristel Kobrich con el premio en natación
12:53 - | Culmina la entrega de premios al tercer grupo
12:52 - | José Ignacio Cornejo es reconocido en motociclismo
12:52 - | En lucha ganó Virginia Jiménez
12:51 - | En karate masculino se consagra Tomás Freire
12:50 - | Valentina Toro se consagró como la mejor en karate femenino
12:49 - | La ganadora en judo es la oriunda de Peñalolen, Mary Dee Vargas
12:49 - | Joaquín Pinares es el ganador en hockey patín
12:49 - | En hockey césped masculino se consagra Juan Ignacio Amoroso
12:48 - | En hockey césped femenino es reconocida Manuel Urroz
12:48 - | Héctor Berríos ganó en hípica
12:47 - | Arley Méndez es reconocido en halterofilia
12:47 - | El golfista Joaquín Niemann es el mejor de su disciplina
12:46 - | En gimnasia es reconocido Luciano Letelier
12:45 - | Finaliza la segunda parte
12:45 - | En fútbol masculino, Erick Pulgar se consagra como el mejor
12:45 - | Mary Valencia es reconocida como la mejor jugadora de fútbol femenino
12:44 - | Junior Bórquez es el mejor jugador amateur de fútbol
12:44 - | Henrik Von Appen ganó en esquí
12:43 - | En Esquí náutico es galardonado Matías González
12:43 - | Vicente Otayza ganó el premio en esgrima
12:42 - | En la categoría ecuestre es reconocida Trinidad Soffia
12:42 - | Su hermano, Martín es el ganador de la sección masculina de mountain bike
12:41 - | Catalina Vidaurre ganó en la categoría de mountain bike
12:40 - | En la categoría masculina de BMX se queda con el premio José Cedano
12:40 - | En BMX femenino se consagra Macarena Pérez
12:39 - | Asimismo, en ciclismo masculino es Jacob Decar quien ganó el premio
12:39 - | Catalina Soto recibe el reconocimiento en ciclismo femenino
12:39 - | El ministro del Deporte Jaime Pizarro entregará los siguientes premios
12:38 - | Finaliza la entrega de premios al primer grupo
12:37 - | María José Mailliard es retribuida por su gran desempeño en canotaje
12:37 - | Joseph Cherkashyn es el mejor boxeador profesional masculino
12:37 - | Mientras que Daniela Asenjo es la mejor en boxeo profesional
12:36 - | Denisse Bravo recibe premio en boxeo amateur
12:36 - | Franco Barbano y Sabrina Polito son galardonados en bochas
12:35 - | Sebastián Herrera es el mejor en baloncesto y es su padre quien recibe el premio
12:35 - | Erwin Feuchtmann es reconocido en balonmano
12:34 - | En automovilismo recibe el premio Nicolás Ambiado de 17 años
12:34 - | Claudio Romero es reconocido en atletismo masculino
12:32 - | Cristóbal Hernríquez es el ganador del reconocimiento en ajedrez y es su padre quien recibe el premio. En Atletismo, Martina Wall es galardonada
12:27 - | Karen Gallardo (Lanzamiento de disco) recibe el reconocimiento a la trayectoria de manos de Lorena Talma y Pablo Díaz de Arcos Dorados McDonalds
12:25 - | Lorena Talma, gerenta de Comunicaciones de Arcos Dorados McDonalds entregará unas palabras
12:20 - | Recuerda que puedes seguir la transmisión por YouTube
12:18 - | "El salto de calidad del deporte chileno tiene que ver con una política de Estado"
12:18 - | Toma la palabra el presidente del CDP, Pablo Vargas
12:14 - | El primer reconocimientos es en nombre de referentes del deporte chileno que nos dejaron durante este año
12:13 - | Desde 1951 que se realiza este reconocimiento
12:12 - | Los animadores de la jornada serán Andrea Hernández y Gustavo Huerta
11:59 - | La ceremonia comienza con un video de deportistas nacionales
11:58 - | Este lunes se da a conocer al Mejor de los Mejores del deporte nacional, premio que se entrega por el Círculo de Periodistas Deportivos en el Teatro Municipal de Las Condes