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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Arbitrajes

Juan Lara, el árbitro chileno que participó en el primer partido del Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sindicato de árbitros de Chile festejó el estreno del nacional.

Juan Lara, el árbitro chileno que participó en el primer partido del Mundial 2026
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El duelo de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca marcó el comienzo del Mundial 2026, y también incluyó el debut de los árbitros chilenos llamados a impartir justicia en la cita planetaria.

El nacional Juan Lara, convocado como árbitro de video, fue asistente de VAR del colombiano Nicolás Gallo; siendo ambos el apoyo del juez central Wilton Sampaio, de Brasil.

A través de redes sociales el Sindicato de Arbitros de Fútbol Profesional de Chile (Arbifup) ya había celebrado La elección de Lara para el encuentro inaugural, y este jueves reiteró su alegría destacando que "en esta sala de VAR hay un chileno".

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Con Lara ya estrenado, solo restan el debut de Cristián Garay (único criollo convocado como árbitro central) junto a los guardalíneas José Retamal y Miguel Rocha.

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