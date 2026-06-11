Juan Lara, el árbitro chileno que participó en el primer partido del Mundial 2026

El duelo de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca marcó el comienzo del Mundial 2026, y también incluyó el debut de los árbitros chilenos llamados a impartir justicia en la cita planetaria.

El nacional Juan Lara, convocado como árbitro de video, fue asistente de VAR del colombiano Nicolás Gallo; siendo ambos el apoyo del juez central Wilton Sampaio, de Brasil.

A través de redes sociales el Sindicato de Arbitros de Fútbol Profesional de Chile (Arbifup) ya había celebrado La elección de Lara para el encuentro inaugural, y este jueves reiteró su alegría destacando que "en esta sala de VAR hay un chileno".

Con Lara ya estrenado, solo restan el debut de Cristián Garay (único criollo convocado como árbitro central) junto a los guardalíneas José Retamal y Miguel Rocha.