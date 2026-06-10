[VIDEO] Árbitro deportado por Estados Unidos fue recibido como un héroe en Somalía

El árbitro somalí Omar Artan arribó este miércoles a Mogadiscio, la capital de su país, luego de ver frustrada su participación en la Copa del Mundo debido a que Estados Unidos le denegó el ingreso a su territorio.

A pesar del adverso escenario, el réferi fue recibido por una multitud de simpatizantes y funcionarios locales en el aeropuerto.

Artan, quien fue distinguido como el árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025 y es considerado uno de los profesionales más destacados de su continente, estaba designado para hacer historia al convertirse en el primer juez de Somalia en dirigir en una cita mundialista.

"Estoy muy, muy decepcionado", manifestó el réferi en una entrevista telefónica concedida desde Estambul, Turquía, ciudad a la que fue enviado de regreso tras la determinación de las autoridades estadounidenses en la frontera.

"Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial", lamentó el profesional respecto a la medida que le impidió debutar en el torneo.