Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial
Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Argentina, vigente campeón del mundo, juega este martes ante Islandia en Auburn, Alabama, en su último partido amistoso antes de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en donde deberá defender su título.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.