Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago9.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Argentina, vigente campeón del mundo, juega este martes ante Islandia en Auburn, Alabama, en su último partido amistoso antes de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en donde deberá defender su título.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

  • Argentina vs. Islandia. 21:00 horas. Jordan-Hare Stadium, Auburn

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada