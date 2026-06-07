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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre España y Perú?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es el último encuentro preparativo del conjunto europeo antes del Mundial.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre España y Perú?
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España se medirá ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el último amistoso preparativo para el Mundial 2026 del conjunto europeo, que comienza su participación el día 15 de junio ante Cabo Verde.

El partido se disputará a las 22:00 horas (00:00 GMT) el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, y será transmitido en TV abierta por ESPN y en streaming a través de Disney+ Premium.

En su último encuentro amistoso, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente empató 1-1 ante Irak en La Coruña, sembrando dudas para su presentación mundialista, por lo que intentará mostrar una mejor cara ante los sudamericanos.

España eligió a Perú como rival de preparación, porque en el Grupo H deberá enfrentarárse a Uruguay, selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, exDT de La Roja.

En el Grupo H también enfrentará a Arabia Saudita y Cabo Verde, rival del debut mundialista, el 15 de junio a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Todos los detalles del amistoso entre España y Perú los podrás seguir en  vivo y online en Cooperativa.cl.

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