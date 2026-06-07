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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Ecuador sumó un contundente triunfo ante Guatemala en su último apronte antes del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los de Sebastián Beccacece festejaron en el Ohio Stadium.

Ecuador sumó un contundente triunfo ante Guatemala en su último apronte antes del Mundial
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La selección de Ecuador sumó un buen aliciente antes de su estreno en el Mundial, ya que consiguió un contundente triunfo por 3-0 en su amistoso ante Guatemala en el Ohio Stadium de Columbus.

El equipo de Sebastián Becaccece dominó las acciones desde el inicio y Jordy Caicedo (19') fue quien convirtió desde el punto penal para poner la ventaja sobre los pupilos de Luis Fernando Tena.

En el complemento, Nilson Angulo (73') estiró la ventaja con un certero cabezazo tras conectar un centro desde el sector derecho, mientras que el lateral Pervis Estupiñán (78') selló la contundente presentación con un remate de larga distancia.

Tras esto Ecuador puso la mira en el estreno por el Grupo E, donde debutará ante Costa de Marfil el próximo 14 de junio. El calendario continuará el 20 frente a Curazao, para cerrar su participación en la fase de grupos el 25 ante Alemania.

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