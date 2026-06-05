Enciso se retiró lesionado de amistoso a una semana del debut de Paraguay en el Mundial

El atacante paraguayo Julio Enciso abandonó el campo entre lágrimas y con una aparente lesión muscular a los 25 minutos del partido amistoso que disputaron este viernes Nicaragua y la Albirroja, que regresa a la Copa del Mundo después de 16 años.

Enciso, clave en la línea de ataque de la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro, se tiró al césped con muestras de dolor tras chocar con fuerza con un rival después de un lance por la banda izquierda.

El futbolista de Racing de Estrasburgo acusó entonces dolor en el isquiotibial derecho y fue atendido varios minutos por el equipo médico de la Albirroja, antes de dejar la cancha a bordo de un carro de asistencia.

En su lugar, Alfaro dio ingreso a Mauricio Magalhães Prado.

Enciso apuntaba a ser titular este viernes 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial 2026 ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del grupo D.

Una semana después, la Albirroja se verá las caras con Turquía y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.