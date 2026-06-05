Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago10.6°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Enciso se retiró lesionado de amistoso a una semana del debut de Paraguay en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El futbolista de Racing de Estrasburgo se retiró con evidentes molestias.

Enciso se retiró lesionado de amistoso a una semana del debut de Paraguay en el Mundial
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El atacante paraguayo Julio Enciso abandonó el campo entre lágrimas y con una aparente lesión muscular a los 25 minutos del partido amistoso que disputaron este viernes Nicaragua y la Albirroja, que regresa a la Copa del Mundo después de 16 años.

Enciso, clave en la línea de ataque de la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro, se tiró al césped con muestras de dolor tras chocar con fuerza con un rival después de un lance por la banda izquierda.

El futbolista de Racing de Estrasburgo acusó entonces dolor en el isquiotibial derecho y fue atendido varios minutos por el equipo médico de la Albirroja, antes de dejar la cancha a bordo de un carro de asistencia.

En su lugar, Alfaro dio ingreso a Mauricio Magalhães Prado.

Enciso apuntaba a ser titular este viernes 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial 2026 ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del grupo D.

Una semana después, la Albirroja se verá las caras con Turquía y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada