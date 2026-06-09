España consiguió sólido triunfo ante Perú en su último amistoso previo al Mundial

Con una sólida presentación, España derrotó por 3-1 a Perú en un encuentro amistoso disputado este lunes en el Estadio "Cuauhtémoc" de Puebla, México, y ratificó su favoritismo previo al inicio del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente impuso su jerarquía desde el inicio y la apertura de la cuenta llegó cuando Mikel Oyarzabal (2') sacó un remate potente desde fuera del área que sorprendió a la zaga rival.

Posteriormente, fue Pedri quien aumentó la ventaja (32') tras conectar un centro enviado por Ferran Torres desde la derecha.

En el complemento, un desafortunado autogol del portero Pedro Gallese significó el 3-0 transitorio tras un centro de Yeremy Pino (53'), mientras que el mediocampista Jairo Vélez descontó para los "incas" (66') con una precisa definición.

Tras este triunfo, España puso su foco en el debut programado para el próximo lunes 15 de junio ante Cabo Verde. Luego de esto, enfrentará a Arabia Saudita el 21 y cerrará su participación en la primera ronda frente a Uruguay el viernes 26.