Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago9.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

FIFA repasó las nuevas reglas del fútbol que debutarán en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Destacan algunos límites de tiempo y más escenarios donde el VAR puede actuar.

FIFA repasó las nuevas reglas del fútbol que debutarán en el Mundial 2026
 FIFA (X / Captura)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de un video explicativo, la FIFA recordó algunas reglas nuevas del fútbol, aprobadas anteriormente por la IFAB, que debutarán oficialmente en la Copa del Mundo 2026 que está próxima a iniciar este jueves 11 de junio.

El ente rector explicó que estas normativas tienen como fin "ir contra la discriminación, cortar el desperdicio de tiempo, aumentar el ritmo de juego y mejorar la experiencia de jugadores y aficionados".

A partir del Mundial, taparse la boca para discutir con un rival supondrá riesgo de tarjeta roja; para tratar de evitar incidentes como la denuncia que realizó Vinícius Jr. por presuntos dichos racistas del argentino Gianluca Prestianni en la Champions League.

Además, será causal de expulsión el dejar la cancha como protesta contra una decisión arbitral.

Por otro lado, se estrenará el límite de cinco segundos para realizar saques de fondo y lateral, que de no cumplirse pasarán respectivamente a ser córner o servicio para el rival.

En tanto, tendrán que quedarse fuera del cancha por un minuto aquellos jugadores que hayan solicitado asistencia médica en la cancha, interrumpiendo el juego. Misma situación se dará si en un cambio el reemplazado tarda más de 10 segundos en salir de la cancha.

Otro cambio relevante será la integración de más causales para la intervención del VAR: Posible revisión de las segundas tarjetas amarillas, avisos de tiros de esquina mal sancionados y agresiones antes de que el balón esté en juego.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada