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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Francia batió a Irlanda del Norte en su última prueba antes del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "galos" debutarán el martes 16 de junio ante Senegal.

Francia batió a Irlanda del Norte en su última prueba antes del Mundial 2026
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Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte en el Stade "Pierre-Mauroy" y se despidió de su público en su último amistoso antes del Mundial 2026, donde debutará ante Senegal este martes 16 de junio.

El atacante Michael Olise (43', 49' y 74') fue la gran figura del partido al anotar un triplete y liderar el triunfo de los franceses. El descuento de Irlanda del Norte fue obra de Patrick Kelly (64') en la segunda parte.

En la Copa del Mundo, los "galos" integran el Grupo I, donde se medirán ante Senegal, Irak y Noruega. Precisamente ante los senegaleses debutarán el martes 16 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva York.

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