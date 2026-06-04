Las estrellas que jugarán su último Mundial en 2026
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El Mundial 2026 en Nortamérica se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y quedará marcado por la presencia de estrellas que, muy posiblemente, disputarán su última Copa del Mundo.
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