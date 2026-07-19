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Los memes apuntaron a Messi y Argentina tras perder la final con España en el Mundial

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Argentina perdió con España la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey y de inmediato en redes sociales aparecieron los memes que se burlaron de Lionel Messi y la Albiceleste por su derrota en el torneo.

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