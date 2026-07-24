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Mal tiempo causó estragos en las playas de Viña del Mar

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El tren de sistemas frontales que afectó a la zona central, con marejadas y vientos en las costa, causó estragos en las playas de Viña del Mar, como se aprecia en las zonas de Acapulto y El Sol, por ejemplo.

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