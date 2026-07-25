Impacto mundial: La prensa internacional destacó el fichaje de Vozinha por Colo Colo
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La prensa mundial reaccionó a la llegada del arquero sensación del Mundial 2026, Vozinha, a Colo Colo, con reportes desde los principales medios latinoamericanos hasta los portales europeos e incluso asiáticos.
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