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Impacto mundial: La prensa internacional destacó el fichaje de Vozinha por Colo Colo

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La prensa mundial reaccionó a la llegada del arquero sensación del Mundial 2026, Vozinha, a Colo Colo, con reportes desde los principales medios latinoamericanos hasta los portales europeos e incluso asiáticos.

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