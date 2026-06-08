Presidente de Portugal pidió a la selección "el trofeo que falta" en memoria de Diogo Jota

El presidente de Portugal, António José Seguro, encabezó este lunes una emotiva ceremonia de despedida en la Ciudad del Fútbol de Oeiras para la delegación que comanda Cristiano Ronaldo, pidiendo que conquiste "el trofeo que falta" en memoria de Diogo Jota.

"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", señaló el mandatario respecto al jugador que militaba en Liverpool y que falleció en un accidente de tráfico en julio de 2025.

El seleccionador, el español Roberto Martínez, agradeció la visita y el apoyo del presidente del país: "Da aún más fuerza para el desafío. Puedo decir que la selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones de portugueses".

La selección lusa partirá hacia el Mundial el próximo viernes 12 de junio, después de disputar su segundo y último partido amistoso de preparación frente a Nigeria el 10 de dicho mes, esto tras haber ganado el primero contra Chile