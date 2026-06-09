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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Riesgo de asientos vacíos para la FIFA: Aún quedan 180 mil entradas del Mundial 2026 en reventa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Quedan dos días para el inicio del torneo.

Riesgo de asientos vacíos para la FIFA: Aún quedan 180 mil entradas del Mundial 2026 en reventa
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La FIFA sumó un nuevo problema a menos de dos días para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, ya que está el riesgo de tener estadios con asientos vacíos, debido a que aún no se han vendido todas las entradas disponibles en reventa.

Según informó Financial Times, la plataforma oficial de reventa de la FIFA cuenta con cerca de 180 mil entradas disponibles, un problema para los promotores y también aquellos que están revendiendo sus entradas.

Además, el citado medio consignó que el precio de las entradas de este portal oficial de reventa también sufrió una caída de un 20 por ciento en su valor, debido al poco interés de la gente en adquirilas.

Esta situación está afectando a las personas que están realizando la reventa, ya que también deben pagar una comisión por la transacción.

De esas 180 mil entradas, 176 mil corresponden a partidos de la fase de grupos, lo que supone un problema en todo sentido: Ventas al interior del estadio y la mala imagen de ver los asientos vacíos.

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