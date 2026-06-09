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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Senegal y Arabia Saudita empataron en su último amistoso preparativo antes del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambas selecciones ya piensan en su debut en la cita planetaria.

Senegal y Arabia Saudita empataron en su último amistoso preparativo antes del Mundial 2026
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Senegal y Arabia Saudita empataron sin goles en su último amistoso preparativo antes del Mundial 2026, disputado en el Toyota Field en San Antonio, Texas.

Ambas selecciones ya piensan en su debut, donde el elenco africano se medirá ante Francia el martes 16 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte el país de Oriente Medio jugará ante Uruguay el lunes 15 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT).

Senegal forma parte del Grupo I, donde comparte junto a Noruega, Irak y Francia, mientras que Arabia Saudita se encuentra en el Grupo H y se enfrentará ante España, Cabo Verde y Uruguay.

 

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