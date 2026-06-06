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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

[VIDEO] Neves metió una gran asistencia y Guedes anotó para Portugal ante La Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los lusos abrieron la cuenta en el segundo tiempo.

[VIDEO] Neves metió una gran asistencia y Guedes anotó para Portugal ante La Roja
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Portugal anotó el 1-0 parcial ante La Roja en el minuto 58 del amistoso en el Estadio Nacional de Oeiras, con un golazo de Goncalo Guedes, tras una precisa asistencia de Ruben Neves.

Neves, en tres cuartos de cancha, metió el pase preciso entre la defensa y Guedes, habilitado por una mala posición de Gabriel Suazo, quedó solo para definir en el mano a mano contra Lawrence Vigouroux (58').

Revisa el gol de Guedes para Portugal:

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