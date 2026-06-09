[VIDEOS] ¿Se juega? La lluvia torrencial en la previa del amistoso de Argentina e Islandia

En la antesala del partido amistoso entre Argentina e Islandia, correspondiente al último duelo de los trasandinos antes del Mundial, una lluvia torrencial se dejó caer en Auburn, Alabama, Estados Unidos.

La ciudad, con clima tropical, tuvo algunas calles inundadas a raíz de las precipitaciones.⁠ En tanto, las gradas del Jordan-Hare Stadium se convirtieron prácticamente en cataratas, lo que se sumó a grandes depósitos de agua en el terreno de juego y sus alrededores.

Pese a las alarmas respecto al partido, el clima amainó, salió el sol y el equipo universitario local Auburn Tigers compartió imágenes del estadio con todo listo para el fútbol.