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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

[VIDEOS] ¿Se juega? La lluvia torrencial en la previa del amistoso de Argentina e Islandia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a las fuertes precipitaciones, el campo de juego no se vio afectado.

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En la antesala del partido amistoso entre Argentina e Islandia, correspondiente al último duelo de los trasandinos antes del Mundial, una lluvia torrencial se dejó caer en Auburn, Alabama, Estados Unidos.

La ciudad, con clima tropical, tuvo algunas calles inundadas a raíz de las precipitaciones.⁠ En tanto, las gradas del Jordan-Hare Stadium se convirtieron prácticamente en cataratas, lo que se sumó a grandes depósitos de agua en el terreno de juego y sus alrededores.

Pese a las alarmas respecto al partido, el clima amainó, salió el sol y el equipo universitario local Auburn Tigers compartió imágenes del estadio con todo listo para el fútbol.

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